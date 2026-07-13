/Baruipur Incident | লাহেক আলিকে হেলমেট পরিয়ে আদালতে তোলে পুলিশ | Zee 24 Ghanta

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Baruipur Incident | লাহেক আলিকে হেলমেট পরিয়ে আদালতে তোলে পুলিশ | Zee 24 Ghanta
Baruipur Incident | লাহেক আলিকে হেলমেট পরিয়ে আদালতে তোলে পুলিশ | Zee 24 Ghanta
Published: Jul 13, 2026, 05:00 PM
|
Updated: Jul 13, 2026, 05:14 PM
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Baruipur Incident | Police produce Lahek Ali in court wearing a helmet | Zee 24 Ghanta
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