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Weather Update | রেকর্ড বৃষ্টিতে বসছে বঙ্গ, ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা | Zee 24 Ghanta
Weather Update | রেকর্ড বৃষ্টিতে বসছে বঙ্গ, ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা | Zee 24 Ghanta
Published: Jul 10, 2026, 11:10 AM
|
Updated: Jul 10, 2026, 11:10 AM
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Weather Update | Bengal drenched by record rainfall; heavy to extremely heavy rain warning issued | Zee 24 Ghanta
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