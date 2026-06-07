Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ভিডিয়ো
  • /Suruchi Sangha Club | জি ২৪ ঘণ্টায় কেঁচো খুঁড়তে কেউটে! দুর্গতদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা! | Zee 24

Suruchi Sangha Club | জি ২৪ ঘণ্টায় কেঁচো খুঁড়তে কেউটে! দুর্গতদের সঙ্গে 'বিশ্বাস'ঘাতকতা! | Zee 24

Published: Jun 07, 2026, 09:20 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 09:20 AM IST
Suruchi Sangha Club | Zee 24 Ghanta Unearths a Bigger Scandal! Betrayal of Disaster Victims by the ‘Biswas’ Network! | Zee 24 Ghanta

Recommended Videos

Swarup Biswas | স্বরূপে বাবুলের তিক্ত অভিজ্ঞতা, বেরোচ্ছে জমে থাকা ক্ষোভ!| Zee 24 Ghanta
03:15
Suruchi Sangha Club |জি ২৪ ঘণ্টায় কেঁচো খুঁড়তে কেউটে! দুর্গতদের সঙ্গে 'বিশ্বাস'ঘাতকতা! | Zee 24
02:08
TMC News | তৃণমূল বিধায়কের কার্যালয় ফূর্তির আখড়া! নেতার কার্যালয়ে উদ্ধার ত্রাণসামগ্রী | Zee 24 Ghanta
02:41
TMC News | দুর্নীতির পাঁকে ডুবে তৃণমূল, পার্টি অফিসের পাশে রেশন রহস্য | Zee 24 Ghanta
02:47
Bappaditya Dasgupta | গ্রেফতার তৃণমূল কাউন্সিলর বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত, এখনও পর্যন্ত পুরসভার ৭ কাউন্সিলরকে গ্রেফতার | Zee 24 Ghanta
09:20
Mamata Banerjee | 'স্নেহ' মোহেই একলা মমতা! | Zee 24 Ghanta
04:21
Mamata Banerjee | দিল্লির রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক করতে রাখতে, বহরমপুর সিটে দাড়াতে চান মমতা! | Zee 24 Ghanta
06:56
Mamata Banerjee | কালীঘাটে পুজো দিতে সাধারণ মানুষদের লাইনে মমতা | Zee 24 Ghanta
06:01
Mamata Banerjee | Lalu Prasad Yadav | লালুর পাশে RJD দলের কর্মী, মমতার পাশে কারা? | Zee 24 Ghanta
05:01
Suruchi Sangha Club | এবার অনিশ্চিত সুরুচির পুজো! কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার জমি জবরদখল! | Zee 24 Ghanta
13:49
DHFC | Abhishek Banerjee | অস্বস্তি বাড়ছে অভিষেকের, আতসকাচের তলায় অভিষেকের DHFC ক্লাব | Zee 24 Ghanta
02:52
Surendranath College | ভোটার কার্ডে কেয়ার অফ কলেজ! | Zee 24 Ghanta
02:53

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
একের পর এক রাজ্যে এন্ট্রি বর্ষার! দক্ষিণবঙ্গে ঢুকবে কবে? আবহাওয়ার লেটেস্ট আপডেট
Monsoon 20261 hr ago
2
bengali news3 hrs ago
3
BJP Leader ResignJun 06
4
shilpa shindeJun 06
5
SandeshkhaliJun 06