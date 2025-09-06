Bhangar News | Pirzada is becoming a candidate in the upcoming assembly elections, speculation from his comments

Domain: 
Bengali
Section: 
Kolkata
English Title: 
Bhangar Pirzada is becoming a candidate in the upcoming assembly elections speculation from his comments
Home Title: 

Bhangar News | আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন পীরজাদা, মন্তব্যে জল্পনা | Zee 24 Ghanta

IsYouTube: 
No
YT Code: 
https://vodakm.zeenews.com/vod/ZEE_24_GHANTA/060925_DIGITAL_BHANGAR_PKG.mp4/index.m3u8
Image: 
Bhangar Pirzada is becoming a candidate in the upcoming assembly elections speculation from his comments
Tags: 
Zee 24 Ghanta
Bhangar news
Pirzada candidate
Duration: 
PT3M22S
Mobile Title: 
Bhangar News | আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন পীরজাদা, মন্তব্যে জল্পনা | Zee 24 Ghanta
Facebook Instant Video Article: 
Yes