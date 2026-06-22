हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
App
logout
Live TV
হোম
কলকাতা
রাজ্য
দেশ
দুনিয়া
খেলা
বিনোদন
লাইফ স্টাইল
ভিডিয়ো
গ্যালারি
স্বাস্থ্য
প্রযুক্তি
অ্যাস্ট্রো
Home
/
ভিডিয়ো
/
World Football Championship | ব্রাজিল শিবিরে বড় সুখবর, হলুদ জার্সিতে ফিরছেন পোস্টার বয় | Zee 24 Ghanta
World Football Championship | ব্রাজিল শিবিরে বড় সুখবর, হলুদ জার্সিতে ফিরছেন পোস্টার বয় | Zee 24 Ghanta
Published: Jun 22, 2026, 09:40 PM IST
|
Updated: Jun 22, 2026, 09:40 PM IST
join
share
World Football Championship | Big good news in the Brazil camp, the poster boy returns in the yellow jersey | Zee 24 Ghanta
Recommended Videos
02:43
World Football Championship | এক মেসেজেই বিশ্বকাপের টিকিট! | Zee 24 Ghanta
04:04
কুপোকাত তৃণমূল, মুখ্যমন্ত্রীর জেলাতেই নতুন প্রাপ্তি! পূর্ব মেদিনীপুরে 'ট্রিপল ইঞ্জিন'
03:24
World Football Championship | ব্রাজিল শিবিরে বড় সুখবর, হলুদ জার্সিতে ফিরছেন পোস্টার বয় | Zee 24 Ghanta
01:54
World Football Championship | আজ ইতিহাস গড়বেন মেসি? | Zee 24 Ghanta
05:37
West Bengal Budget 2026 | কথা রাখল নতুন সরকার, ফলতা এখন মডেল, কী কী হবে সেখানে?
07:22
West Bengal Budget 2026 | 'আগে উত্তরবঙ্গের মানুষ হাপিত্যেশ করে বসে থাকতেন' | Zee 24 Ghanta
04:03
West Bengal Budget 2026 | তৃণমূল জমানার সিন্ডিকেট-তোলাবাজি অতীত, ব্যবসায়ীদের সুরাহায় আইন নয়া সরকারের
02:39
West Bengal Budget 2026 | মেট্রো পেল শহর, বাজেট নিয়ে আসানসোলবাসী কী ভাবছে?
02:27
West Bengal Budget 2026 | তৃণমূলের রেখে যাওয়া ঋণের বোঝা, নতুন বাজেটে কতটা চ্যালেঞ্জ? Zee 24 Ghanta
04:01
West Bengal Budget | 'প্রধানমন্ত্রীর প্রকল্প এবার ঢেলে আসবে রাজ্যে,' বাজেট নিয়ে কী মত অর্থনীতিবিদের?
04:11
West Bengal Budget 2026 | বদলের বাজেটে চাকরি নিয়োগ নিয়ে বড় চমক | Zee 24 Ghanta
02:39
সুরুচিকে নোটিস, 'মমতার সঙ্গেই আছি,' মেসিকাণ্ডে ফের হাজিরা শেষে বললেন অরূপ বিশ্বাস | Zee 24 Ghanta
Trending
News
Photos
Videos
অভিষেক আউট! মমতার চেয়ারে অরূপ রায়, কমিটিতে ফিরহাদ-জাভেদরা
New TMC committee
1 hr ago
2
'আমি মসজিদের ইমাম হতে চাই'... বিশ্বকাপের মাঝেই অবসরের বিরাট ঘোষণা ম্যান ইউ তারকার
FIFA World Cup 2026
1 hr ago
3
আপনার রান্নাঘরই এবার আপনার আয়ের উত্স? নারীর ক্ষমতায়নে এবার বড় ঘোষণা সরকারের
West Bengal Budget 2026
2 hrs ago
4
শ্যামাপ্রসাদের জন্মদিনে ছুটি! কবে? গড়া হবে তাঁর বিশাল মূর্তিও, কত ফুটের?
July 6 Holiday
2 hrs ago
5
অম্বুবাচীর প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি কবে? অম্বুবাচীর বিরল তাৎপর্য কী? কেন ধরিত্রী এসময়ে
Ambubachi 2026
2 hrs ago