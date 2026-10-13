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Suvendu Adhikari | মণ্ডপগুলিতে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি রাখার আবেদন বিজেপি বিধায়কের | Zee 24 Ghanta

Published: Oct 13, 2026, 06:15 PM|Updated: Oct 13, 2026, 06:15 PM
Suvendu Adhikari | BJP MLA Appeals for Chief Minister’s Photo to Be Displayed at Durga Puja Pandals | Zee 24 Ghanta

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