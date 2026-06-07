हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
App
logout
Live TV
হোম
কলকাতা
রাজ্য
দেশ
দুনিয়া
খেলা
বিনোদন
লাইফ স্টাইল
ভিডিয়ো
গ্যালারি
স্বাস্থ্য
প্রযুক্তি
অ্যাস্ট্রো
Home
/
ভিডিয়ো
/
West Bengal Madrasa | মাদ্রাসা তুলে দেওয়ার পক্ষে সওয়াল বিজেপি সাংসদের! | Zee 24 Ghanta
West Bengal Madrasa | মাদ্রাসা তুলে দেওয়ার পক্ষে সওয়াল বিজেপি সাংসদের! | Zee 24 Ghanta
Published: Jun 07, 2026, 05:55 PM IST
|
Updated: Jun 07, 2026, 05:55 PM IST
join
share
Abolish Madrasas: BJP MP sparks fierce political showdown demanding complete closure of West Bengal madrasas | Zee 24 Ghanta
Recommended Videos
02:29
India-Bangladesh Border | ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা রুখে দিল BSF | Zee 24 Ghanta
04:42
BJP News | নিউটাউনে বিজেপির উদ্যোগে মাছ উৎসব | Zee 24 Ghanta
10:04
West Bengal Madrasa | মাদ্রাসা তুলে দেওয়ার পক্ষে সওয়াল বিজেপি সাংসদের! | Zee 24 Ghanta
10:26
Mamata Banerjee | তৃণমূল কাউন্সিলরদের নিয়ে মমতার বৈঠক আবারও ফ্লপ | Zee 24 Ghanta
03:30
TMC News | জালে জমি 'হাঙর' কাঁথির তৃণমূল কাউন্সিলর, ধৃতকে লক্ষ্য করে ডিম | Zee 24 Ghanta
02:17
TMC News | বৈদ্যবাটিতে তৃণমূল কাউন্সিলরের বাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ | Zee 24 Ghanta
05:25
Mamata Banerjee | দিল্লিতে শেষ চেষ্টা মমতার, মনে পড়ছে 'ইন্ডিয়া' জোটের কথা? | Zee 24 Ghanta
03:40
TMC News | পকসো মামলায় তৃণমূল কাউন্সিলরের বাড়িতে পুলিস, বাড়ির বাইরে জনতার বিক্ষোভ | Zee 24 Ghanta
03:15
Swarup Biswas | স্বরূপে বাবুলের তিক্ত অভিজ্ঞতা, বেরোচ্ছে জমে থাকা ক্ষোভ!| Zee 24 Ghanta
02:08
Suruchi Sangha Club |জি ২৪ ঘণ্টায় কেঁচো খুঁড়তে কেউটে! দুর্গতদের সঙ্গে 'বিশ্বাস'ঘাতকতা! | Zee 24
02:41
TMC News | তৃণমূল বিধায়কের কার্যালয় ফূর্তির আখড়া! নেতার কার্যালয়ে উদ্ধার ত্রাণসামগ্রী | Zee 24 Ghanta
02:47
TMC News | দুর্নীতির পাঁকে ডুবে তৃণমূল, পার্টি অফিসের পাশে রেশন রহস্য | Zee 24 Ghanta
Trending
News
Photos
Videos
টাকা না ফেললে কোনও পরিষেবাই মিলত না! ১৪ দিনের পুলিসি হেফাজতে বাপ্পাদিত্য
Bappaditya Dasgupta arrested
2 hrs ago
2
সন্ধেয় বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফিরল না ছেলেরা, ভয়ংকর দুর্ঘটনায় সন্তানহারা ৪ মা
Nadia accident
2 hrs ago
3
থাইল্যান্ডের মহিলাদের জাল সিলমোহর-কাণ্ডে এবার পুলিসের জালে ইমিগ্রেশনের প্রাক্তন ওসি
Ravi Diyali arrested
2 hrs ago
4
মিমিক্রি থেকে জাতীয় পুরস্কারের মঞ্চ! আচমকাই প্রয়াত জনপ্রিয় অভিনেতা
Salim Kumar
3 hrs ago
5
রাজপাট গিয়েছে, এবার ভিটেছাড়া জোড়াফুল শিবির! তৃণমূল ভবনের মালিকানা বুঝে নিতে এলেন
TMC Bhawan
3 hrs ago