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BJP News | নিউটাউনে বিজেপির উদ্যোগে মাছ উৎসব | Zee 24 Ghanta

Published: Jun 07, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 06:00 PM IST
Victory Feast: BJP organizes grand fish festival in New Town to celebrate historic election win | Zee 24 Ghanta

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