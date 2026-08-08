/Blood Bank Scam | নেশামুক্তি কেন্দ্রের আড়ালেও রক্তের রাহাজানি? রক্তদানের পরই মৃত্যু যুবকের! | Zee 24 Ghanta

हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
App
logout
Live TV
হোম
কলকাতা
রাজ্য
দেশ
দুনিয়া
খেলা
বিনোদন
লাইফ স্টাইল
ভিডিয়ো
গ্যালারি
স্বাস্থ্য
প্রযুক্তি
অ্যাস্ট্রো
Home
/
ভিডিয়ো
/
Blood Bank Scam | নেশামুক্তি কেন্দ্রের আড়ালেও রক্তের রাহাজানি? রক্তদানের পরই মৃত্যু যুবকের! | Zee 24 Ghanta
Blood Bank Scam | নেশামুক্তি কেন্দ্রের আড়ালেও রক্তের রাহাজানি? রক্তদানের পরই মৃত্যু যুবকের! | Zee 24 Ghanta
Published: Aug 08, 2026, 03:15 PM
|
Updated: Aug 08, 2026, 03:15 PM
join
share
Blood Bank Scam | Blood Racket Allegedly Operating Behind a De-Addiction Centre? Youth Dies After Donating Blood | Zee 24 Ghanta
Recommended Videos
02:42
Weather Update | ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা
00:00
Raiganj Blood Donation | নেশামুক্তি কেন্দ্রে যুবককে দিয়ে রক্তদান! | Zee 24 Ghanta
04:25
NCPI | Narendra Modi | NCPI-প্রধানমন্ত্রী ব্রেকফাস্ট বৈঠকে কী হল? | Zee 24 Ghanta
04:32
Illegal Blood Donation | দুর্গাপুরে নাবালকদের দিয়ে রক্তদান! ধৃত ৩ জনকে আদালতে পেশ
01:55
CBI Investigation | তদন্তে ইতি টেনেও ফের পুরসভা দুর্নীতি তদন্তে সিবিআই!
01:46
Maheshtala Incident | মহেশতলার গীতা আবাসনে গৃহবধূর রহস্যমৃত্যু | Zee 24 Ghanta
07:55
LPG cylinder | রান্নার গ্যাসে E-KYC বাধ্যতামূলক, কীভাবে করবেন E-KYC? জেনে নিন
01:43
Weather Update | আরও বাড়বে দুর্যোগ? কোনও কোনও জেলায় জারি সতর্কতা?
01:45
Rajiv Kumar | এবার প্রিয় রাজীব কুমারও শিবির বদলের পথে?
02:42
RSS | জেন জি-কে পাশে পেতে মুম্বইতে আলাচারিতার আসর আরএসএস প্রধান
03:51
Annapurna Yojana | '১৭ তারিখ থেকে অ্যাকাউন্টে ঢুকবে ৩০০০ টাকা': Suvendu Adhikari
03:05
Suvendu Adhikari | 'বাংলায় শিল্পের অমৃতকাল চলছে', মিলন মেলায় মুখ্যমন্ত্রী
Trending
News
Photos
Videos
‘স্বরূপ বিশ্বাস শ্লীলতাহানি করেননি...!', রূপটান শিল্পীর উল্টো সুর, ভিডিয়োয় বিস্ফোরক
2
'এজেন্ট' সুন্দরীর মিষ্টি কথার ফাঁদে সেনার গোপন নথি পাকিস্তানে পাচার IAF অফিসারের!
3
স্বাধীনতা দিবসে অবিশ্বাস্য অফার Jio-র! এক ধাক্কায় কমল ৬৬৬ টাকা! জলের দরে উপভোগ
4
চিনের চাল ভেস্তে দিল ভারত! অরুণাচলের সীমান্ত মানচিত্রে 'সার্জিকাল স্ট্রাইক' দিল্লির
5
ভিডিয়ো কলে পরনারীর নগ্নতায় বুঁদ স্বামী: রেগে ফোন ভাঙল স্ত্রী, সবক শেখাতে জ্বালাল