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BRICS Summit 2026 | দিল্লিতে ১৮ তম ব্রিকস সম্মেলন, থাকছেন পুতিন থেকে জিনপিং | Zee 24 Ghanta
BRICS Summit 2026 | দিল্লিতে ১৮ তম ব্রিকস সম্মেলন, থাকছেন পুতিন থেকে জিনপিং | Zee 24 Ghanta
Published: Sep 11, 2026, 01:50 PM
|
Updated: Sep 11, 2026, 01:50 PM
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BRICS Summit 2026 | 18th BRICS Summit in Delhi, from Putin to Xi joining | Zee 24 Ghanta
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