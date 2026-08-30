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Sukanta Majumdar | ‘ঝাড়াই বাছাই করে প্রার্থী নির্বাচন করা হবে’ | Zee 24 Ghanta

Published: Aug 30, 2026, 06:15 PM|Updated: Aug 30, 2026, 06:15 PM
Sukanta Majumdar | ‘Candidates Will Be Selected After Thorough Screening’ | Zee 24 Ghanta

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