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Suvendu Adhikari | দিঘা থেকে সরছে 'ধাম'! বিতর্কে দিঘার জগন্নাথ মন্দির | Zee 24 Ghanta

Published: Jun 09, 2026, 07:45 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:45 PM IST
De-Politicizing Digha Shrine: Chief Minister Suvendu Adhikari's plan to replace government control with autonomous trust at Jagannath Temple sparks massive row | Zee 24 Ghanta

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