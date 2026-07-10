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chingrighata Metro | টানা তিন দিন, ৬০ ঘণ্টা! বন্ধ থাকবে চিংড়িহাটা উড়ালপুল, কোন বিকল্প পথে যাতায়াত | Zee 24 Ghanta

Published: Jul 10, 2026, 03:05 PM|Updated: Jul 10, 2026, 03:05 PM
Chingrighata Metro | Chingrighata Flyover to remain closed for 60 hours over three days! Check alternate routes | Zee 24 Ghanta

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