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Sovandeb Chattopadhyay | সইজালকাণ্ডে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে CID | Zee 24 Ghanta
Sovandeb Chattopadhyay | সইজালকাণ্ডে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে CID | Zee 24 Ghanta
Published: Jun 20, 2026, 12:45 PM IST
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Updated: Jun 20, 2026, 12:45 PM IST
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Sovandeb Chattopadhyay | CID team raids TMC Minister Sovandeb Chattopadhyay's house over Seijal Scam | Zee 24 Ghanta
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