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TMC | প্রতীক আমরাই পাব, জি ২৪ ঘণ্টায় দাবি ঋতব্রত শিবিরের | Zee 24 Ghanta
TMC | 'প্রতীক আমরাই পাব', জি ২৪ ঘণ্টায় দাবি ঋতব্রত শিবিরের | Zee 24 Ghanta
Published: Sep 08, 2026, 08:05 PM
|
Updated: Sep 08, 2026, 08:12 PM
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TMC: 'We will get the symbol,' claims Ritabrata faction on Zee 24 Ghanta | Zee 24 Ghanta
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