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Suruchi Sangha Club | এবার অনিশ্চিত সুরুচির পুজো! কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার জমি জবরদখল! | Zee 24 Ghanta

Published: Jun 06, 2026, 10:50 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 10:50 PM IST
Puja in Jeopardy: Cloud of uncertainty over Suruchi Sangha as massive central PSU land encroachment scandal explodes | Zee 24 Ghanta

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