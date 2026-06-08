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Suvendu Adhikari | এবার কেন্দ্রের স্বাস্থ্যবিমার সুবিধা পাবেন বাংলার মানুষ | Zee 24 Ghanta
Suvendu Adhikari | 'এবার কেন্দ্রের স্বাস্থ্যবিমার সুবিধা পাবেন বাংলার মানুষ' | Zee 24 Ghanta
Published: Jun 08, 2026, 07:00 PM IST
|
Updated: Jun 08, 2026, 07:00 PM IST
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Mega Healthcare Rollout: CM Suvendu Adhikari announces Ayushman Bharat implementation in West Bengal from July 1 | Zee 24 Ghanta
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