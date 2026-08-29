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Suvendu Adhikari | রামপুরহাটে প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর | Zee 24 Ghanta
Suvendu Adhikari | রামপুরহাটে প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর | Zee 24 Ghanta
Published: Aug 29, 2026, 06:10 PM
|
Updated: Aug 29, 2026, 06:17 PM
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Suvendu Adhikari | CM Suvendu Adhikari Attends Administrative Meeting in Rampurhat | Zee 24 Ghanta
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