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CM Suvendu Adhikari | পরিবহণে বিরাট পদক্ষেপ, ৫০টি এসি বাসের উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর| Zee 24 Ghanta
CM Suvendu Adhikari | পরিবহণে বিরাট পদক্ষেপ, ৫০টি এসি বাসের উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর| Zee 24 Ghanta
Published: Jul 21, 2026, 06:25 PM
|
Updated: Jul 21, 2026, 06:26 PM
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CM Suvendu Adhikari inaugurates 50 ac bus routes
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