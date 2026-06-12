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CM Suvendu Adhikari | ধর্মকে সামনে রেখে আইন ভাঙলে আমার থেকে খারাপ মুখ্যমন্ত্রী দেখতে পাবে না
CM Suvendu Adhikari | 'ধর্মকে সামনে রেখে আইন ভাঙলে আমার থেকে খারাপ মুখ্যমন্ত্রী দেখতে পাবে না'
Published: Jun 12, 2026, 08:05 PM IST
|
Updated: Jun 12, 2026, 08:05 PM IST
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CM Suvendu Adhikari on law and order
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