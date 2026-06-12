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Suvendu Adhikari | মুখ্যমন্ত্রীর 'টাটা' প্রতিশ্রুতি! বিনিয়োগের গন্তব্য কি সিঙ্গুর? | Zee 24 Ghanta

Published: Jun 12, 2026, 10:05 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:05 PM IST
Industrial Vow: CM Suvendu Adhikari promises Tata Group's return to Bengal; is Singur the ultimate investment destination? | Zee 24 Ghanta

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