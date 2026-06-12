हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
App
logout
Live TV
হোম
কলকাতা
রাজ্য
দেশ
দুনিয়া
খেলা
বিনোদন
লাইফ স্টাইল
ভিডিয়ো
গ্যালারি
স্বাস্থ্য
প্রযুক্তি
অ্যাস্ট্রো
Home
/
ভিডিয়ো
/
Suvendu Adhikari | মুখ্যমন্ত্রীর টাটা প্রতিশ্রুতি! বিনিয়োগের গন্তব্য কি সিঙ্গুর? | Zee 24 Ghanta
Suvendu Adhikari | মুখ্যমন্ত্রীর 'টাটা' প্রতিশ্রুতি! বিনিয়োগের গন্তব্য কি সিঙ্গুর? | Zee 24 Ghanta
Published: Jun 12, 2026, 10:05 PM IST
|
Updated: Jun 12, 2026, 10:05 PM IST
join
share
Industrial Vow: CM Suvendu Adhikari promises Tata Group's return to Bengal; is Singur the ultimate investment destination? | Zee 24 Ghanta
Recommended Videos
03:32
FIFA World Cup 2026 | ৩ বার বিশ্বকাপে মুখোমুখি হতে পারেন মেসি-রোনাল্ডো
03:09
Fifa World Cup 2026 | বিশ্বকাপের লাইমলাইট কেড়ে নিতে তৈরি একঝাঁক নতুন তুর্কি, আগামীর মেসি-এমবাপেদের চিনে নিন
04:24
TMC News | তৃণমূলের বিদ্রোহী সাংসদদের চিঠিতে কার কার সই? | Zee 24 Ghanta
04:55
FIFA World Cup 2026 | চুরি হয়েছিল বিশ্বকাপের ট্রফি! লুকিয়ে রাখতে হয়েছিল জুতোর বাক্সে
02:00
Jahangir Khan | বারমুডা পরিয়ে এলাকায় ঘোরান হল পুষ্পাকে | Zee 24 Ghanta
02:43
BGBS Scam | তৃণমূল জমানায় বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলন আয়োজনে দুর্নীতি? | Zee 24 Ghanta
04:10
BGBS Scam | বাণিজ্য নয়, বিশ্ব বঙ্গ 'দুর্নীতি' সম্মেলন? শিল্প টানার নামে আইওয়াশ? এটাও ছাড়ল না TMC!
08:06
Mamata Banerjee | মমতার বিরুদ্ধে হেয়ার স্ট্রিট থানায় FIR | Zee 24 Ghanta
01:33
CM Suvendu Adhikari | 'ধর্মকে সামনে রেখে আইন ভাঙলে আমার থেকে খারাপ মুখ্যমন্ত্রী দেখতে পাবে না'
10:13
Ashok Kumar Deb | এবার বেসুরো তৃণমূল বিধায়ক অশোক দেব | Zee 24 Ghanta
14:52
Abhishek Banerjee | DJ হুমকির তদন্তে অভিষেকের বাড়িতে CID | Zee 24 Ghanta
03:38
Bulldozer Action | বর্ধমানে বুলডোজারে গুঁড়িয়ে গেল অবৈধ নির্মাণ | Zee 24 Ghanta
Trending
News
Photos
Videos
চলন্ত বাসে গলা কেটে খুন! ‘প্রেমের প্রস্তাব’ ফেরানোর চরম প্রতিশোধ, খুনি ইজাজুলের যাবজ
Murder case
19 min ago
2
হকার উচ্ছেদ নিয়ে বড় বার্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর: পুনর্বাসন দেওয়া হবে? বড়
Suvendu Adhikari
22 min ago
3
সুদের দায়ে বন্ধক গরিবের রেশন কার্ড! ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’ আসতেই পুরুলিয়ায় ফাঁস প্রভা
Purulia Ration Scam
1 hr ago
4
তীব্র গরমে জেরবার: রাজ্যের সব সরকারি স্কুলের সময় বদল হল? সরকারের নির্দেশিকা জারি
West Bengal Govt School Education Notice
1 hr ago
5
ভবানীভবনে জেরার পরদিনই কালীঘাটে CID: ' আমার লুকোনোর কিছু নেই', বিস্ফোরক অভিষেক
Abhishek Banerjee
1 hr ago