Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ভিডিয়ো
  • /CM Suvendu Adhikari | খুনে জিরো টলারেন্স! নিহতের মেয়েকে চাকরির ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর | Zee 24 Ghanta

CM Suvendu Adhikari | খুনে জিরো টলারেন্স! নিহতের মেয়েকে চাকরির ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর | Zee 24 Ghanta

Published: Jun 28, 2026, 10:30 AM|Updated: Jun 28, 2026, 10:36 AM

CM Suvendu Adhikari | খুনে জিরো টলারেন্স! নিহতের মেয়েকে চাকরির ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর | Zee 24 Ghanta

 

Recommended Videos

World Football Championship | কেন খেললেন না হালান্ড? | Zee 24 Ghanta
02:29
World Football Championship | বিশ্বকাপের মঞ্চে কান্নায় ভেঙে পড়লেন রামিন রেজাইয়ান! | Zee 24 Ghanta
02:57
World Football Championship | ফুটবল কি শুধু বড় আর শক্তিশালী দেশগুলোর জন্য? | Zee 24 Ghanta
02:16
Love Jihad | এবার বাংলায় লভ জিহাদের বিরুদ্ধে কড়া আইন!| Zee 24 Ghanta
04:17
Taratala | চাপ বাড়ছে ফিরহাদের! তারাতলাকাণ্ডে ববির বিরুদ্ধে নালিশ থানায়| Zee 24 Ghanta
02:58
TMC News | অস্তিত্বের চরম সংকটে তৃণমূল, ২১ জুলাই 'দখল' করবে কংগ্রেস? | Zee 24 Ghanta
06:16
কেমন থাকবে আবহাওয়া? #shorts
01:45
ফের মেট্রো বিভ্রাট #shorts
01:21
এত অবৈধ নির্মাণ কীভাবে? যা বলছেন Dilip Ghosh... #shorts
00:18
Taratala | তারাতলার বিপর্যয়ে ফিরহাদ হাকিমের বিরুদ্ধে থানায় নালিশ! | Zee 24 Ghanta
04:28
World Football Championship | ভয়ংকর ট্যাকলে ভাঙল কানাডা তারকার মিডফিল্ডারের পা | Zee 24 Ghanta
02:34
Rathyatra 2026 | আসছে রথ, পুরীতে জোরকদমে প্রস্তুতি #shorts #Zee24Ghanta
02:08

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ভয়ংকর বিস্ফোরণ ও গোলাগুলিতে কেঁপে উঠল করাচি! আত্মঘাতী হামলায় রক্তস্রোত, ৬জঙ্গিকে খতম
karachi attack1 hr ago
2
West bengal2 hrs ago
3
Muharram 2026Jun 27
4
Katwa Shocking IncidentJun 27
5
Humayun KabirJun 27