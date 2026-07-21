हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
App
logout
Live TV
হোম
কলকাতা
রাজ্য
দেশ
দুনিয়া
খেলা
বিনোদন
লাইফ স্টাইল
ভিডিয়ো
গ্যালারি
স্বাস্থ্য
প্রযুক্তি
অ্যাস্ট্রো
Home
/
ভিডিয়ো
/
21 July | শহিদ মিনার চত্বরে কংগ্রেসের একুশে জুলাই,শিয়ালদহ স্টেশনে অ্যাসিস্ট্যান্স বুথ | Zee 24 Ghanta
21 July | শহিদ মিনার চত্বরে কংগ্রেসের একুশে জুলাই,শিয়ালদহ স্টেশনে অ্যাসিস্ট্যান্স বুথ | Zee 24 Ghanta
Published: Jul 21, 2026, 12:55 PM
|
Updated: Jul 21, 2026, 12:55 PM
join
share
21 July | Congress marks 21 July at Shaheed Minar; assistance booth set up at Sealdah Station | Zee 24 Ghanta
Recommended Videos
03:12
21st July | একুশের একাল-সেকাল! পালাবদলের পর প্রথম একুশে কেমন ছবি? | Zee 24 Ghanta
07:28
Weather Alert | আরও বাড়বে বৃষ্টি, সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া, দক্ষিণ থেকে উত্তরে কী সতর্কতা?
07:40
21 July | একুশ নিয়ে ভাগাভাগি, আবেগের চার টুকরো | Zee 24 Ghanta
09:24
‘সারদা, রোজভ্যালির টাকা কে নিয়েছে? ফাইল খুলুক,’ অভিষেককে নিয়ে বিস্ফোরক মদন মিত্র
02:39
World Football Championship | মঞ্চই ছাড়ছিলেন না, ট্রাম্পের আদেখলাপনা দেখলেন?
02:06
World Football Championship | কোপা আমেরিকায় খেলবেন মেসি? | Zee 24 Ghanta
02:35
Vande Mataram | বন্দেমাতরমের অবমাননা রুখতে বড় পদক্ষেপ | Zee 24 Ghanta
03:11
আর্জেন্টিনাকে ১-০ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপ জয় স্পেনের
02:15
World Football Championship | বিশ্বকাপ ফাইনালের জন্য সোমবার স্কুল-কলেজে ছুটি! | Zee 24 Ghanta
06:15
Madan Mitra | 'শহীদের আসন নীচে আর সেলিব্রেটি ওপরে বসলে, আমার আপত্তি আছে' | Zee 24 Ghanta
04:53
Arup Biswas | 'এটাই প্রকৃত তৃণমূল, এই দলে আসার জন্য আমরা সবাইকে আহ্বান করছি' | Zee 24 Ghanta
07:40
Suvendu Adhikari | 'বাংলাকে নতুন করে গড়তে পরিশ্রম করেছেন শাহজি' | Zee 24 Ghanta
Trending
News
Photos
Videos
‘অপারেশন সিঁদুর সফল, হার ঢাকতে মিথ্যা বলছে পাক সেনা!’ ইমরানের বোনের মন্তব্যে তোলপাড়
Pakistan Operation Sindoor
47 min ago
2
পতাকা আছে, কিন্তু পাশে নেই দল! ২১ জুলাইয়ে সোনারপুরে একলা লড়াই শহীদ পরিবারের
21 July Shahid Diwas
1 hr ago
3
‘প্রশ্নপত্র ফাঁস বড় পাপ!’ নিট বিতর্কে কড়া বার্তা মোদীর, অভিযুক্তদের কড়া শাস্তির আশ্ব
PM Modi On NEET Row
1 hr ago
4
ইউক্রেন বন্দরে পণ্যবাহী জাহাজে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা! নিহত ৪ ভারতীয়, কড়া নিন্দা দিল্লির
Ukraine Russia War
1 hr ago
5
২১ জুলাইয়ের সকালেই নাটকীয় মোড়! থানায় আটকে কালীঘাটপন্থী প্রবীণ তৃণমূল নেতা
Asit Mazumder
2 hrs ago