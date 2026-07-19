Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ভিডিয়ো
  • /Abhishek Banerjee | আদালতের নির্দেশে অভিষেকের পার্টি অফিস ভাঙা বন্ধ | Zee 24 Ghanta

Abhishek Banerjee | আদালতের নির্দেশে অভিষেকের পার্টি অফিস ভাঙা বন্ধ | Zee 24 Ghanta

Published: Jul 19, 2026, 04:35 PM|Updated: Jul 19, 2026, 04:35 PM
Abhishek Banerjee | Court Orders Demolition of Abhishek’s Party Office to Stop | Zee 24 Ghanta

Recommended Videos

Sukanta Majumdar | তসলিমা নিয়ে বিস্ফোরক সুকান্ত, EXCLUSIVE জি ২৪ ঘণ্টায় | Zee 24 Ghanta
03:08
Ja Bolbo Satyi Bolbo | দিনের সাড়া ফেলা খবরের সেরা বিশ্লেষণ | EP 452 | Zee 24 Ghanta
00:00
Blood Bank | বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে 'পাচার' | Zee 24 Ghanta
02:53
World Football Championship | আমন্ত্রণ পেয়েও বিশ্বকাপ ফাইনালে যাচ্ছেন না আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট | Zee 24 Ghanta
02:43
Abhishek Banerjee Office | অভিষেকের অফিস থেকে সরানো হচ্ছে একাধিক সরঞ্জাম | Zee 24 Ghanta
02:21
Narendra Modi | Sudip Bandyopadhyay | মোদীর সঙ্গে দেখা করলেন সুদীপ | Zee 24 Ghanta
02:19
Babul Supriyo | 'বিজেপি কি আমার জন্য মালা নিয়ে বসে আছে?' | Zee 24 Ghanta
04:05
Sukanta Majumdar | 'অভিষেকের সাম্রাজ্য ছিল ফানুস, সরকারের প্রশাসনের কাঁধে চড়ে তৈরি করা' | Zee 24 Ghanta
07:23
Rajarhat Explosion | রাজারহাটে বোমা নিষ্ক্রিয় NIA-এর | Zee 24 Ghanta
07:57
World Football Championship | ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীদের উদ্দেশে বিশেষ বার্তা দিলেন ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো | Zee 24 Ghanta
03:17
Sukanta Majumdar | 'এক নাগাড়ে হিন্দুদের আক্রমণ করেছেন তখন বামপন্থীদের অসুবিধা হয়নি' | Zee 24 Ghanta
02:00
Abhishek Banerjee | 'একই ধারায় একই আইনে ফিরিয়ে দেব একত্রিশে' | Zee 24 Ghanta
06:29

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
অনায়াসে পাস হয়ে যাবে ডিলিমিটেশন বিল? সেই লক্ষ্যেই বিরোধীশিবিরে ভাঙনের রহস্যঅঙ্ক? এ
Delimitation Bill42 min ago
2
Babul Supriyo1 hr ago
3
Debashis Chowdhury arrested2 hrs ago
4
Rahul Gandhi wrote to PM Modi2 hrs ago
5
Tapan Dasgupta2 hrs ago