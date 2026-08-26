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Nepal | নেপালে ভয়াবহ বন্যা! ভেসে গেল গোটা একটা ব্রিজ | Zee 24 Ghanta

Published: Aug 26, 2026, 01:55 PM|Updated: Aug 26, 2026, 02:01 PM

Nepal | Devastating Floods in Nepal! An Entire Bridge Was Swept Away | Zee 24 Ghanta

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