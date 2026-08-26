/Nepal | নেপালে ভয়াবহ বন্যা! ভেসে গেল গোটা একটা ব্রিজ | Zee 24 Ghanta

हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
App
logout
Live TV
হোম
কলকাতা
রাজ্য
দেশ
দুনিয়া
খেলা
বিনোদন
লাইফ স্টাইল
ভিডিয়ো
গ্যালারি
স্বাস্থ্য
প্রযুক্তি
অ্যাস্ট্রো
Home
/
ভিডিয়ো
/
Nepal | নেপালে ভয়াবহ বন্যা! ভেসে গেল গোটা একটা ব্রিজ | Zee 24 Ghanta
Nepal | নেপালে ভয়াবহ বন্যা! ভেসে গেল গোটা একটা ব্রিজ | Zee 24 Ghanta
Published: Aug 26, 2026, 01:55 PM
|
Updated: Aug 26, 2026, 02:01 PM
join
share
Nepal | Devastating Floods in Nepal! An Entire Bridge Was Swept Away | Zee 24 Ghanta
Recommended Videos
03:23
কর্মীদের হাতে মার খেলেন পদ্ম-নেতা! Keshpur-এ ফের বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দল
02:08
Abhishek Banerjee | সব মামলায় রক্ষাকবচের আবেদন ভাইপোর, মিলবে স্বস্তি? | Zee 24 Ghanta
07:34
বাংলার সবচেয়ে বড় ইভেন্টে সরকারের ১০০দিনের খুঁটিনাটি, মিস করবেন না!
02:49
পাওনা টাকা চাইতেই মারধর, হুমকি! অভিনেতা সোহমের বিরুদ্ধে অভিযোগ কাঠমিস্ত্রির
04:02
NCPI | NCPI সাংসদদের প্রশ্নে চাপে কাকলি? সমাজমাধ্যম থেকে পোস্ট মুছলেন কাকলি-পুত্র
05:31
BJP | “Disowned If You Don’t Follow Party Rules!” Top BJP Leadership Takes Tough Stand on Discipline | Zee 24 Ghanta
03:50
সাইবার অপরাধ দমনে রাজ্যব্যাপী অভিযান, ৭ দিনেই অভিযানে উল্লেখযোগ্য সাফল্য
05:04
সীমান্তপথে জঙ্গি নেটওয়ার্কের হদিশ! NIA রিপোর্টে বিস্ফোরক তথ্য
05:16
ফলপ্রকাশের পর পলাতক কাউন্সিলর, বাড়িতে ফিরলে চড়াও বেশ কয়েকজন!
04:45
বেআইনি নির্মাণ ভাঙা নিয়ে টালিগঞ্জে তুলকালাম, হাইকোর্টের নির্দেশে পর হঠল বুলডোজার
00:59
Dr Subhash Chandra | Sach | আশা, আকঙ্ক্ষা, আনন্দ থেকে সুস্বাস্থ্যের সুলুকসন্ধান
06:42
Ration Scam | মমতার আমলে গরিবের রেশন দেদার চুরি!জি ২৪ ঘণ্টায় SUPER EXCLUSIVE
Trending
News
Photos
Videos
বিধানসভার লাইব্রেরির ১৯টি বই ফেরত দেননি মমতা! রবীন্দ্র রচনাবলী নিয়ে বিস্ফোরক মন্ত্রী
2
ভয় নয়, চাই সচেতনতা! কলকাতার নামী কলেজের এইচআইভি ও এইডস প্রতিরোধের ডাক
3
'রাতে কামড়ে দিয়েছে বউ'! SSKM-এর ডাক্তারের পরামর্শ, ‘বউয়ের থেকে দূরে থাকুন’! ভাইরাল
4
শ্বাসকষ্ট আর টানা জ্বর! শিশুদের শরীরে কোন ভাইরাসের হানা? কীসের ইঙ্গিত দিচ্ছে স্বাস্থ
5
বদলাচ্ছে আবহাওয়া, জেলায় জেলায় বৃষ্টির দাপট বাড়ার ইঙ্গিত! হলুদ সতর্কতা জারি