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Sreelekha Mitra | Kolkata Protest | প্রধানমন্ত্রীর বিকৃত ছবি প্রদর্শন! কাঠগড়ায় শ্রীলেখা মিত্র | Zee 24 Ghanta

Published: Jul 26, 2026, 08:30 PM|Updated: Jul 26, 2026, 08:30 PM
Sreelekha Mitra | Kolkata Protest | Display of an Allegedly Morphed Image of the Prime Minister: Sreelekha Mitra Under Scrutiny | Zee 24 Ghanta

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