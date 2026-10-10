/Durga Puja 2026 | পুজোর রীতিনীতির ধারেকাছে ঘেঁষে না জেন জ়ি? মন্ত্রপাঠ, শাস্ত্রচর্চায় মন রয়েছে জেন জ়ি-র? | Zee 24 Ghanta

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Durga Puja 2026 | পুজোর রীতিনীতির ধারেকাছে ঘেঁষে না জেন জ়ি? মন্ত্রপাঠ, শাস্ত্রচর্চায় মন রয়েছে জেন জ়ি-র? | Zee 24 Ghanta
Durga Puja 2026 | পুজোর রীতিনীতির ধারেকাছে ঘেঁষে না জেন জ়ি? মন্ত্রপাঠ, শাস্ত্রচর্চায় মন রয়েছে জেন জ়ি-র? | Zee 24 Ghanta
Published: Oct 10, 2026, 12:00 PM
|
Updated: Oct 10, 2026, 12:00 PM
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Durga Puja 2026 | Does Gen Z ignore Puja rituals? Is Gen Z actually interested in chanting mantras and scriptures?
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