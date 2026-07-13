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Murshidabad-এ দুঃসাহসিক ছবি, অভিযুক্তকে জনতার হাত থেকে রক্ষা পুলিসের!| Zee 24 Ghanta

Published: Jul 13, 2026, 07:25 AM|Updated: Jul 13, 2026, 07:25 AM
Murshidabad | Dramatic scenes as police rescue accused from an angry mob | Zee 24 Ghanta

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Murshidabad-এ দুঃসাহসিক ছবি, অভিযুক্তকে জনতার হাত থেকে রক্ষা পুলিসের!| Zee 24 Ghanta
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