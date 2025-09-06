Durga Puja 2025 | Pujor Ranna Banna | What will actress Devlina Kumar cook during the days of Puja?

Domain: 
Bengali
Section: 
Kolkata
English Title: 
Durga Puja 2025 Pujor Ranna Banna What will actress Devlina Kumar cook during the days of Puja
Home Title: 

Durga Puja 2025 | Pujor Ranna Banna | পুজোর কদিন অভিনেতা দেবলীনা কুমার কী রাঁধবেন? | Zee 24 Ghanta

IsYouTube: 
No
YT Code: 
https://vodakm.zeenews.com/vod/ZEE_24_GHANTA/060925_DIGITAL_PUJOR_RANNA_DEBLINA_1.mp4/index.m3u8
Image: 
Durga Puja 2025 Pujor Ranna Banna What will actress Devlina Kumar cook during the days of Puja
Tags: 
Zee 24 Ghanta
Durga Puja 2025
Devlina Kumar
Puja recipes
Duration: 
PT17M
Mobile Title: 
Durga Puja 2025 | Pujor Ranna Banna | পুজোর কদিন অভিনেতা দেবলীনা কুমার কী রাঁধবেন? | Zee 24 Ghanta
Facebook Instant Video Article: 
Yes