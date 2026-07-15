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Durga Puja 2026 | মাটি-বাঁশের সমস্যা কাটিয়ে বৃষ্টির গেরো, কুমোরটুলিতে জোর প্রস্তুতি | Zee 24 Ghanta

Published: Jul 15, 2026, 07:50 PM|Updated: Jul 15, 2026, 08:26 PM

Durga Puja 2026 preparation at full swing at kumortuli

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