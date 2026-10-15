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Durga Pujo | উত্তরবঙ্গের দুর্গাপুজোয় বিশেষ চমক পাতকাটা কলোনির

Published: Oct 15, 2026, 02:35 PM|Updated: Oct 15, 2026, 02:35 PM
Durga Pujo | A Special Surprise Awaits at Patkata Colony’s Durga Puja in North Bengal | Zee 24 Ghanta

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