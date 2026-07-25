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Dharmendra Pradhan Resigns | প্রবল চাপের মুখে অবশেষে ইস্তফা শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের
Dharmendra Pradhan Resigns | প্রবল চাপের মুখে অবশেষে ইস্তফা শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের
Published: Jul 25, 2026, 04:55 PM
|
Updated: Jul 25, 2026, 05:04 PM
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Education Minister Dharmendra Pradhan Resigns
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