Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ভিডিয়ো
  • /Kunal Ghosh | উত্তরপাড়ায় কুণাল ঘোষের গাড়ি লক্ষ্য করে ডিম, কালো পতাকা! | Zee 24 Ghanta

Kunal Ghosh | উত্তরপাড়ায় কুণাল ঘোষের গাড়ি লক্ষ্য করে ডিম, কালো পতাকা! | Zee 24 Ghanta

Published: Sep 26, 2026, 04:05 PM|Updated: Sep 26, 2026, 04:27 PM

Kunal Ghosh | Eggs and black flags targeted at Kunal Ghosh's car in Uttarpara! | Zee 24 Ghanta

Recommended Videos

Jalpaiguri | ফুঁসছে তিস্তা নদী, গজলডোবা ও কালিঝোড়া ব্য়ারেজ থেকে ছাড়া হচ্ছে জল
03:16
Durga Puja Weather Update | দুর্গাপুজো ভেস্তে দেবে বৃষ্টি! আবহাওয়ায় অশনি সংকেত
03:59
Gyanesh Kumar | ৪৮ ঘণ্টার ডেডলাইন, ইস্তফা না দিলে দেশজুড়ে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি CJP-র | Zee 24 Ghanta
07:44
Milan Pradhan | মিলনের ‘ভোট-ভাগ্য’ নির্ধারণ! নজর আদালতের নির্দেশে | Zee 24 Ghanta
04:10
'উর্দি ছেড়ে দালালি কর,' পুলিসের বিরুদ্ধে সরব হয়ে রেজিনগর থানার বাইরে ধরনা হুমায়ুনের
05:26
Face Licensing | মুখ বেচে কোটি কোটি টাকা ইনকাম! কীভাবে সম্ভব জানেন? Zee 24 Ghanta
03:52
Mahua Moitra | এবার চতুর্থবার, ফের হাজিরা এড়িয়ে গেলেন মহুয়া মৈত্র, কী জানালেন মেলে?
02:40
Tulu Mondal | জেলে যাওয়ার ভয়ে টুলু মণ্ডল! গোপন ডেরা থেকেই সুপ্রিমে টুলু...
05:07
কলকাতা সহ জেলায় জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা
09:26
WB Industry News | ৩৩টি শিল্প সংস্থাকে জমি হস্তান্তর করবে রাজ্য | Zee 24 Ghanta
09:04
Weather Update | পুজোর আগে বৃষ্টির চোখরাঙানি! বাংলার কোন জেলায় জারি লাল সতর্কতা? | Zee 24 Ghanta
07:09
Weather Update | নিম্নচাপের দাপট শুরু বঙ্গে, কোন কোন জেলায় জারি কমলা সতর্কতা! | Zee 24 Ghanta
05:51

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ভারতের আকাশে অবিশ্বাস্য মেঘ সঞ্চার! উল্লম্ব বিভাজনরেখায় 'দ্বিবিভক্ত' ভারত Explained
2
3
4
5