हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
App
logout
Live TV
হোম
কলকাতা
রাজ্য
দেশ
দুনিয়া
খেলা
বিনোদন
লাইফ স্টাইল
ভিডিয়ো
গ্যালারি
স্বাস্থ্য
প্রযুক্তি
অ্যাস্ট্রো
Home
/
ভিডিয়ো
/
Ritabrata Banerjee | ঋত-তৃণমূলকে ডেকে পাঠাল নির্বাচন কমিশন | Zee 24 Ghanta
Ritabrata Banerjee | ঋত-তৃণমূলকে ডেকে পাঠাল নির্বাচন কমিশন | Zee 24 Ghanta
Published: Jul 01, 2026, 04:50 PM
|
Updated: Jul 01, 2026, 04:50 PM
join
share
Election Commission summons the 'Rita-Trinamool' faction
Recommended Videos
01:47
RG Kar Case | আরজি কর মামলায় অফিসার বদল, তদন্তের অগ্রগতি রিপোর্ট জমা হাইকোর্টে | Zee 24 Ghanta
02:33
TMC News | একাধিক মামলা নিয়ে কোর্টে কালীঘাট তৃণমূল! জটেই মমতার শিবির | Zee 24 Ghanta
02:27
World Football Championship | 'আমি পালিয়ে যাব না!', হার না মানার লড়াইয়ে জার্মান কোচ | Zee 24 Ghanta
02:30
World Football Championship | আকাশের দিকে তাকিয়ে উদযাপন, জয়ের আড়ালে লুকিয়ে কষ্ট!| Zee 24 Ghanta
02:24
World Football Championship | মাঠের বাইরের আসল নায়ক নেইমার! | Zee 24 Ghanta
54:16
Baishakhi Banerjee | 'শোভনের সবথেকে বড় শত্রু, ববি-অরূপ,' বিস্ফোরক বৈশাখী | Zee 24 Ghanta
15:46
Abhhiman | 'অভিমান' নিয়ে খোলামেলা আড্ডা, অকপট আড্ডায় তিন তারকা | Zee 24 Ghanta
14:24
Baishakhi Banerjee | 'শোভনের সবথেকে বড় শত্রু, ববি-অরূপ,' বিস্ফোরক বৈশাখী
07:00
Humayun Kabir | হুমকি মামলায় গ্রেফতার হুমায়ুনের ৩ অনুগামী, এবার কি হুমায়ুনের পালা ! | Zee 24 Ghanta
07:09
Humayun Kabir | 'হুমকিবাজ' হুমায়ুনের বাড়িতে পুলিস, ৩ জনকে গ্রেফতার, এবার পালা কবীরের? Zee 24 Ghanta
01:37
Atin Ghosh | জমি দুর্নীতি! হাইকোর্টে গিয়ে আগাম জামিন চাইলেন অতীন ঘোষ
01:55
Canning | শওকত ঘনিষ্ঠ TMC পঞ্চায়েত প্রধান সালাউদ্দিন সর্দার গ্রেফতার | Zee 24 Ghanta
Trending
News
Photos
Videos
ব্রেন, হার্ট, লাংস, রক্তনালীও! গায়েব সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, ভারতীয় নাবিকের রহস্যমৃত্যু
Venezuela Indian sailor mystery
1 hr ago
2
তীব্র গরমের দাপট! ৬ জুলাই থেকে বন্ধ কাশ্মীরের সমস্ত স্কুল, মিলল টানা ১৪ দিন ছুটি
Schools closed in Kashmir
1 hr ago
3
অভয়া আর না: মহিলাদের সুরক্ষায় দুর্গা স্কোয়াড-থানায় মহিলা ডেস্ক, চালু হচ্ছে ১১২
CM Suvendu Adhikari
1 hr ago
4
ব্রিটেনে ইতিহাস গড়েন বাঙালি নারী চিকিত্সক, চেনেন যামিনী সেনকে?
First Indian woman doctor
1 hr ago
5
এমবাপের নেতৃত্বে ফরাসি বিপ্লব অব্যাহত... ৪০ বছর পর নকআউটে জয় মেক্সিকোর
Kylian Mbappe
2 hrs ago