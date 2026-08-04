/Paikpara | পাইকপাড়ায় উচ্ছেদ নোটিস, বিপাকে ২৭টি পরিবারের বাসিন্দারা | Zee 24 Ghanta

हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Short Videos
App
logout
Live TV
হোম
কলকাতা
রাজ্য
দেশ
দুনিয়া
খেলা
বিনোদন
লাইফ স্টাইল
ভিডিয়ো
গ্যালারি
স্বাস্থ্য
প্রযুক্তি
অ্যাস্ট্রো
Home
/
ভিডিয়ো
/
Paikpara | পাইকপাড়ায় উচ্ছেদ নোটিস, বিপাকে ২৭টি পরিবারের বাসিন্দারা | Zee 24 Ghanta
Paikpara | পাইকপাড়ায় উচ্ছেদ নোটিস, বিপাকে ২৭টি পরিবারের বাসিন্দারা | Zee 24 Ghanta
Published: Aug 04, 2026, 07:20 PM
|
Updated: Aug 04, 2026, 08:20 PM
join
share
Paikpara | Eviction Notices Issued in Paikpara, Residents of 27 Families in Distress | Zee 24 Ghanta
Recommended Videos
06:28
Paikpara | পাইকপাড়ায় উচ্ছেদ নোটিস, বিপাকে ২৭টি পরিবারের বাসিন্দারা | Zee 24 Ghanta
03:41
Mamata Banerjee | আরও খালি কালীঘাট তৃণমূল শিবির? NCPI-তে যোগ আরও ২ সাংসদের? | Zee 24 Ghanta
04:18
Birendra Krishna Bhadra | 'বাঙালির আশ্বিনের শারদপ্রাত তাঁরই কণ্ঠে অমর!' বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য! | Zee 24 Ghanta
06:58
NCPI | মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে NCPI সাংসদদের বৈঠক, রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ | Zee 24 Ghanta
05:01
Kshudiram Tudu | মন্ত্রীর হোয়াটসঅ্যাপ হ্যাক! ভুয়ো পরিচয়ে টাকা চাওয়ার অভিযোগ
04:13
অ্যানার্কি বনাম পিছুর হঠার রাজনীতি, বিরোধী শিবিরের দেউলিয়াপনা প্রকাশ্যে?
02:47
সাংসদদের 'আসা যাওয়ার মাঝে' ১৭ সাংসদদের 'ঘর ওয়াপসি'র দাবি কুণালের
05:20
Dilip Ghosh | 'দলে এইসব লোকের এন্ট্রি হবে না, দল সতর্ক আছে', হুঁশিয়ারি দিলীপের
04:13
Malda News| মালদহে আরও এক 'টুলু'র হদিশ, উদ্ধার কোটি কোটি টাকা | Zee 24 Ghanta
03:57
Burdwan Medical College | কলমের এক খোঁচায় বেড়ে গেল ফেল করা ছাত্রদের নম্বর! | Zee 24 Ghanta
04:23
Mamata Banerjee | কমিশনের রায়ের আগেই 'প্ল্যান বি' ? বিপক্ষে গেলেই নতুন প্রতীক? | Zee 24 Ghanta
02:04
ভাঙড়ে ব্যক্তিকে কুপিয়ে খুন, থানায় আত্মসমর্পণ অভিযুক্তের | Zee 24 Ghanta
Trending
News
Photos
Videos
কোথাও ১০৩ বছরের বৃদ্ধ, কোথাও বাইক আরোহী তরুণ, ২৪ ঘণ্টার একই জেলায় মার্মান্তিক দুর
2
'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসে ছিলেন, তারপর NDA-তে ছিলেন! কেউ তো গদ্দার বলে না'
3
৯২ বছরে থামল পথচলা: প্রয়াত পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল ডি ওয়াই পাটিল
4
'স্যার আপনি যাবেন না', প্রিয় শিক্ষকের বদলিতে কেঁদে খুন খুদে পড়ুয়ার দল খালি বলছে...
5
বাবার মৃত্যুর পরে সেই চাকরি পাবেন বিবাহিত মেয়েও, ঐতিহাসিক রায় সুপ্রিম কোর্টের