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Medinipur Medical College | রোগীকে মেয়াদ উত্তীর্ণ স্যালাইন! জি ২৪ ঘণ্টার খবরের জের | Zee 24 Ghanta

Published: Jul 09, 2026, 12:25 PM|Updated: Jul 09, 2026, 12:25 PM
Medinipur Medical College | Expired saline administered to a patient! Action follows Zee 24 Ghanta's report | Zee 24 Ghanta

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