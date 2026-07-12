/Sebashroy | সেবাশ্রয়ে ভুল চিকিৎসায় পা বাদ! থানায় অভিযোগ দায়ের মালতি বিশ্বাসের পরিবার | Zee 24 Ghanta

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Sebashroy | সেবাশ্রয়ে ভুল চিকিৎসায় পা বাদ! থানায় অভিযোগ দায়ের মালতি বিশ্বাসের পরিবার | Zee 24 Ghanta
Sebashroy | সেবাশ্রয়ে ভুল চিকিৎসায় পা বাদ! থানায় অভিযোগ দায়ের মালতি বিশ্বাসের পরিবার | Zee 24 Ghanta
Published: Jul 12, 2026, 12:30 PM
|
Updated: Jul 12, 2026, 12:30 PM
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Sebashroy | Family of Malati Biswas files police complaint after alleged wrong treatment led to leg amputation | Zee 24 Ghanta
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