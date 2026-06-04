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Swarup Biswas | স্টুডিও পাড়ায় তোলাবাজির অভিযোগে ধৃত স্বরূপ বিশ্বাস | Zee 24 Ghanta
Swarup Biswas | স্টুডিও পাড়ায় তোলাবাজির অভিযোগে ধৃত স্বরূপ বিশ্বাস | Zee 24 Ghanta
Published: Jun 04, 2026, 11:40 PM IST
|
Updated: Jun 04, 2026, 11:40 PM IST
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Tollywood Crackdown: Federation chief Swarup Biswas arrested over massive studio extortion rackets | Zee 24 Ghanta
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