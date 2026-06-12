/FIFA World Cup 2026 | ৩ বার বিশ্বকাপে মুখোমুখি হতে পারেন মেসি-রোনাল্ডো

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FIFA World Cup 2026 | ৩ বার বিশ্বকাপে মুখোমুখি হতে পারেন মেসি-রোনাল্ডো
FIFA World Cup 2026 | ৩ বার বিশ্বকাপে মুখোমুখি হতে পারেন মেসি-রোনাল্ডো
Published: Jun 12, 2026, 09:45 PM IST
|
Updated: Jun 12, 2026, 09:45 PM IST
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FIFA World Cup 2026 Messi and Ronaldo Could Face Each Other Up to 3 Times at the World Cup
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