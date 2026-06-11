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FIFA World Cup 2026 | বিশ্বকাপের বলটিও ঐতিহাসিক! ট্রিওন্ডার সঙ্গে আলাপ করে নিন
FIFA World Cup 2026 | বিশ্বকাপের বলটিও ঐতিহাসিক! 'ট্রিওন্ডা'র সঙ্গে আলাপ করে নিন
Published: Jun 11, 2026, 09:40 PM IST
|
Updated: Jun 11, 2026, 09:40 PM IST
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FIFA World Cup 2026 | The Official World Cup Ball Is Historic Too! Meet ‘Trionda’
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