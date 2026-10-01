/Flydubai Incident | জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লড়াই, ভারতীয় পাইলটের বীরত্বে প্রাণ বাঁচল ১৮০ যাত্রীর | Zee 24 Ghanta

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Flydubai Incident | জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লড়াই, ভারতীয় পাইলটের বীরত্বে প্রাণ বাঁচল ১৮০ যাত্রীর | Zee 24 Ghanta
Flydubai Incident | জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লড়াই, ভারতীয় পাইলটের বীরত্বে প্রাণ বাঁচল ১৮০ যাত্রীর | Zee 24 Ghanta
Published: Oct 01, 2026, 01:40 PM
|
Updated: Oct 01, 2026, 01:40 PM
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Flydubai Incident | Fighting with risk of life, 180 passengers saved by Indian pilot's bravery
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