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Flydubai Incident | জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লড়াই, ভারতীয় পাইলটের বীরত্বে প্রাণ বাঁচল ১৮০ যাত্রীর | Zee 24 Ghanta

Published: Oct 01, 2026, 01:40 PM|Updated: Oct 01, 2026, 01:40 PM
Flydubai Incident | Fighting with risk of life, 180 passengers saved by Indian pilot's bravery

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