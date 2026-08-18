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Kolkata Airport | ভোরবেলা কলকাতা বিমান বন্দরের কন্ট্রোল রুমে আগুন | Zee 24 Ghanta
Kolkata Airport | ভোরবেলা কলকাতা বিমান বন্দরের কন্ট্রোল রুমে আগুন | Zee 24 Ghanta
Published: Aug 18, 2026, 12:05 PM
|
Updated: Aug 18, 2026, 12:05 PM
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Kolkata Airport | Fire Breaks Out in Kolkata Airport Control Room Early in the Morning | Zee 24 Ghanta
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