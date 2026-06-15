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Firhad Hakim | ritabrata Banerjee | বিধানসভায় ঋতব্রতের সঙ্গে কথা ফিরহাদের | Zee 24 Ghanta
Firhad Hakim | ritabrata Banerjee | বিধানসভায় ঋতব্রতের সঙ্গে কথা ফিরহাদের | Zee 24 Ghanta
Published: Jun 15, 2026, 07:40 PM IST
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Updated: Jun 15, 2026, 07:40 PM IST
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Firhad Hakim | Ritabrata Banerjee | Firhad Speaks with Ritabrata in the Assembly | Zee 24 Ghanta
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