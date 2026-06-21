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West Bengal Budget 2026 | বাংলায় পরিবর্তন সরকারের প্রথম বাজেট, রয়েছে কী কী চমক? | Zee 24 Ghanta
West Bengal Budget 2026 | বাংলায় পরিবর্তন সরকারের প্রথম বাজেট, রয়েছে কী কী চমক? | Zee 24 Ghanta
Published: Jun 21, 2026, 11:45 PM IST
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Updated: Jun 21, 2026, 11:45 PM IST
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West Bengal Budget 2026 | First Budget of new 'Poriborton' Govt in Bengal! Check out top announcements | Zee 24 Ghanta
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