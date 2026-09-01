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Suvendu Adhikari | কাটোয়া থেকে বাদুরিয়া-মধ্যমগ্রাম, খাদ্য সুরক্ষা সপ্তাহে হোটেল-রেস্তোরাঁয় অভিযান

Published: Sep 01, 2026, 06:50 PM|Updated: Sep 01, 2026, 07:07 PM

food safety week in hotel restaurent raid rotten meat found

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