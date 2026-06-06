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Partha Chatterjee | 'দলে গণতন্ত্র ফেরান' মমতাকে বার্তা পার্থ-র | Zee 24 Ghanta

Published: Jun 06, 2026, 05:45 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 05:45 PM IST
Message from Jail: "Restore democracy within the party," jailed former minister Partha Chatterjee sends sharp message to Mamata Banerjee | Zee 24 Ghanta

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