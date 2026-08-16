Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ভিডিয়ো
  • /পার্টি অফিস থেকে উদ্ধার প্রাক্তন স্পিকারের ঝুলন্ত দেহ

পার্টি অফিস থেকে উদ্ধার প্রাক্তন স্পিকারের ঝুলন্ত দেহ

Published: Aug 16, 2026, 09:40 AM|Updated: Aug 16, 2026, 09:46 AM

Ashis Bandyopadhyay | Former Speaker’s Hanging Body Recovered from Party Office | Zee 24 Ghanta

Recommended Videos

৮০তম স্বাধীনতা দিবসে ১০৩মিনিটের ভাষণ, কোন প্রসঙ্গে জোর?
03:12
TMC News | গ্রেফতারির পরেও হম্বিতম্বি তৃণমূল নেতা, রীতিমতো পুলিসকে হুমকি
02:31
NRS | নার্সের রহস্যমৃত্যু তদন্তে ৮ সদস্যের কমিটি গঠন | Zee 24 Ghanta
02:17
Tulu Mondal | রক্ষাকবচ পেতে মরিয়া টুলু মণ্ডল | Zee 24 Ghanta
01:26
Nirmal Ghosh | হেলমেট পড়িয়ে থানা থেকে বের করা হল নির্মলকে | Zee 24 Ghanta
03:45
কলকাতার রাজপথে 'হর ঘর তিরঙ্গা' মিছিল
02:39
Kunal Ghosh | বেলেঘাটায় কুণাল ঘোষের পার্টি অফিসে হামলার অভিযোগ
01:42
Netaji Subhas Road | নেতাজির নামে রাস্তার নাম বদল ঘিরে বির্তক | Zee 24 Ghanta
04:38
Kolkata-Howrah Ward | বাড়ছে কলকাতা-হাওড়া ওয়ার্ড, বিধানসভায় পেশ জোড়া বিল
05:39
Suvendu Adhikari | মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে খুলল ২০২৪-র কেশপুরের ফাইলস | Zee 24 Ghanta
03:25
TMC News | শিউলিকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ পোস্ট, গ্রেফতার অভিষেক-ঘনিষ্ঠ | Zee 24 Ghanta
01:12
Ship Collision | নূরপুরের জেটিতে ফের ধাক্কা জাহাজের | Zee 24 Ghanta
01:33

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'অনেক দাগি লোক নেতা, MLA-MP হয়ে গেছে'! বিস্ফোরক মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ
2
3
4
5