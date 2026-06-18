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Aroop Biswas | এবার মেসির কাঠগড়ায় প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস | Zee 24 Ghanta

Published: Jun 18, 2026, 06:50 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 06:50 AM IST
Messi Fiasco | Former Sports Minister Aroop Biswas Targets by Team Messi, Ignores Police Summon | Zee 24 Ghanta

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