/Sabyasachi Dutta | বিপুল টাকা তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সব্যসাচী | Zee 24 Ghanta

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Sabyasachi Dutta | বিপুল টাকা তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সব্যসাচী | Zee 24 Ghanta
Sabyasachi Dutta | বিপুল টাকা তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সব্যসাচী | Zee 24 Ghanta
Published: Jun 09, 2026, 02:10 PM IST
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Updated: Jun 09, 2026, 02:10 PM IST
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Sabyasachi Dutta | Former TMC MLA Sabyasachi Dutta Arrested Over Alleged Large-Scale Extortion | Zee 24 Ghanta
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