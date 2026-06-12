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Mamata Banerjee | মমতার বিরুদ্ধে হেয়ার স্ট্রিট থানায় FIR | Zee 24 Ghanta

Published: Jun 12, 2026, 08:35 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:35 PM IST
Legal Trouble for Mamata: Fresh FIR lodged against Mamata Banerjee at Hare Street Police Station over hate speech row | Zee 24 Ghanta

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